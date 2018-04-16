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    Предпринимателя оштрафовали за продажу на киевском рынке книг из России

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    (обновлено: )10403
    Госкомтелерадио приняло решение о наложении административно-хозяйственного штрафа в размере 37,2 тысячи гривен на предприятие ЧП Онищук Юрий Сергеевич, который продавал на книжном рынке "Петровка" книги из РФ.
    Книжный рынок Петровка
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

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    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал почти на 37,2 тысячи гривен частного предпринимателя, который на одном из рынков в Киеве продавал книги, завезенные из России без разрешительных документов, сообщила в понедельник пресс-служба комитета.

    "Госкомтелерадио приняло решение о наложении административно-хозяйственного штрафа в размере 37,2 тысячи гривен на предприятие ЧП Онищук Юрий Сергеевич, который реализовывал на книжном рынке "Петровка" издания, завезенные с территории государства-агрессора, без разрешительных документов", — говорится в сообщении.

    Книги, которые продавали без соответствующих документов, изъяли из продажи.

    В конце 2016 года президент Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза в Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

     

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