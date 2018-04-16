Предпринимателя оштрафовали за продажу на киевском рынке книг из России

"Госкомтелерадио приняло решение о наложении административно-хозяйственного штрафа в размере 37,2 тысячи гривен на предприятие ЧП Онищук Юрий Сергеевич, который реализовывал на книжном рынке "Петровка" издания, завезенные с территории государства-агрессора, без разрешительных документов", — говорится в сообщении.
Книги, которые продавали без соответствующих документов, изъяли из продажи.
В конце 2016 года президент Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза в Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.