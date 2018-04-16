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    Культура

    Лобода похвасталась своим животиком

    (обновлено: )40222
    Певица появилась в атласном коротком платье мятного цвета. Снизу наряд окаймлен белым кружевом. Сверху Лобода накинула бежевый плащ, а ноги на фото певица не показала.
    Лобода похвасталась своим животиком
    lobodaofficial

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Популярная украинская певица 35-летняя Светлана Лобода показала круглый живот в обтягивающем мини-платье. Звезда разместила снимок в своем Instagram.

    Светлана Лобода
    Светлана Лобода/Instagram
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    Певица появилась в атласном коротком платье мятного цвета. Снизу наряд окаймлен белым кружевом. Сверху Лобода накинула бежевый плащ, а ноги на фото певица не показала. 

    Свой пост Лобода подписала отрывком из собственного интервью о второй беременности.

    "Ты говорила, что очень свободолюбивый человек. Но двое маленьких детей — это уже отказ от собственной свободы, не находишь? Я считаю, что дети дают нам крылья… В моменты каких-то жизненных неурядиц я всегда вспоминаю глаза Евы. А скоро у меня появится еще одна пара глаз, о которых я буду думать, и точно никогда не сложу руки. Наверное, самое важное в жизни — понимать кто ты и зачем ты здесь. Я — знаю. Поэтому ничто не может ограничить мою свободу." — написала певица.

    Несколькими днями раньше, певица продемонстрировала свой живот и вовсе без одежды.

    lobodaofficial
    Лобода похвасталась своим животиком

    Ранее Лобода порадовала подписчиков в Instagram новыми личными фотографиями.

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