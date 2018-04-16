В Украине запретили еще семь книг из России

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в страну еще семи книг из России, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

В частности, под запрет попали "Под грифом "Любой ценой" и "Радикальный удар" Альберта Байкалова, "Эксперимент "Украина". Недоразумение длиною в столетие" Виктора Зуева, "Исповедь российского добровольца" Юрия Горошко, "Славянский разлом. Украинско-польское иго в России" Александра Пыжикова, "Война на Донбассе. Оружие и тактика" Александра Широкорада и "Водоворот. Украинский? Осознание. Записки наивного обывателя" Виталия Шиловского.

В конце 2016 года президент Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза в Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.