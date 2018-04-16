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    Культура

    Джамала показала фото с мужем и сыном на прогулке

    (обновлено: )15901
    Украинская певица Джамала поделилась с поклонниками в социальных сетях семейным фото. На нем она запечатлена с мужем Бекиром Сулеймановым и их сыном на прогулке.
    Джамала
    Джамала/Facebook

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала выложила в соцсетях фотографии семьи.

    На одном из снимков она позирует в голубом платье и ботинках, а на другом — запечатлена с мужем Бекиром Сулеймановым и сыном.

    "Прогулка всей семьей", — написала певица.

    Джамала/Facebook
    Джамала с сыном и мужем

    Пользователь Ирина Самойленко в комментариях написала: "Прекрасно выглядите! Пусть ваш малыш растет здоровым и счастливым! И принесет Вам много-много радости". А Зекие Мустафаева добавила: "Какие вы красивые, будьте счастливы со своим сыночком, пусть растет вам на радость".

    Джамала впервые стала мамой 27 марта. Ее сына зовут Эмир-Рахман.

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