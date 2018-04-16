Джамала показала фото с мужем и сыном на прогулке

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала выложила в соцсетях фотографии семьи.

На одном из снимков она позирует в голубом платье и ботинках, а на другом — запечатлена с мужем Бекиром Сулеймановым и сыном.

"Прогулка всей семьей", — написала певица.

Джамала/Facebook Джамала с сыном и мужем

Пользователь Ирина Самойленко в комментариях написала: "Прекрасно выглядите! Пусть ваш малыш растет здоровым и счастливым! И принесет Вам много-много радости". А Зекие Мустафаева добавила: "Какие вы красивые, будьте счастливы со своим сыночком, пусть растет вам на радость".

Джамала впервые стала мамой 27 марта. Ее сына зовут Эмир-Рахман.