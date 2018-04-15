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    Выдающийся итальянский кинорежиссер скончался в Риме

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    Выдающийся итальянский кинорежиссер и сценарист Витторио Тавиани будет похоронен "сугубо приватным образом" - так решили его родственники. Тавиани вместе со своим братом Паоло отмечены многими наградами в мире кино.
    Итальянский режиссер Витторио Тавиани с призом Золотой Святой Георгий за фильм Воскресение на Московском международном кинофестивале
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 апр – РИА Новости Украина. Выдающийся итальянский кинорежиссер и сценарист Витторио Тавиани скончался в воскресенье в Риме на 89-м году жизни, сообщили местным СМИ родственники кинематографиста.

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    Согласно этой информации, по желанию членов семьи Тавиани прощание с видным деятелем итальянской культуры и его похороны пройдут сугубо приватным образом.

    Все свои фильмы, многие из которых вошли в золотой фонд мирового кино, Витторио Тавиани снял вместе с младшим братом Паоло. В кинематограф они пришли в 1952 году, приняв участие в работе над фильмом "Соперничество". Позднее в сотрудничестве с Валентино Орсини они сняли несколько короткометражных документальных фильмов. Свою первую художественную ленту "Человек, которого нужно сжечь" они сделали в 1962 году.

    Фильмы братьев Тавиани неоднократно удостаивались наиболее престижных международных кинопремий. В 1977 году фильм "Отец-хозяин" был отмечен "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофестиваля, в 2012 году лента "Цезарь должен умереть" получила "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля. В 1990 году братья Тавиани сняли картину "И свет во тьме светит" по мотивам повести Льва Толстого "Отец Сергий".

    Дочь Витторио Тавиани Франческа — актриса.

    В субботу ушел из жизни двукратный лауреат "Оскара" 86-летний чешский и американский кинорежиссер Милош Форман.

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