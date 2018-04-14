Монатик об отношениях Украины и РФ: время строить мосты

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Известный украинский певец Дмитрий Монатик выступил за налаживание отношений с Россией. Об этом он сказал в интервью изданию Meduza.

По его словам, он пока не планирует приезжать в РФ с концертами, однако вплотную сотрудничает с российскими коллегами.

"К нам на "Vitamin D" в Киев приехало очень много людей из России. И это круто. Люди хотят слушать музыку вживую, и музыка объединяет. Сегодня время строить мосты, а не границы", — сказал Монатик.

"Дай бог, чтобы все так думали", — подчеркнул певец.

Монатик отметил, что сложности со въездом в Россию не мешают ему записывать треки с местными артистами.

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