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    Передумали. В Украину таки не пустили известного российского рэпера

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    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (615)

    (обновлено: )7901
    Еще в середине марта в Службе безопасности Украины сообщили, что российскому рэперу Матвею Мельникову (Моту), не запрещен въезд на территорию страны, несмотря на его выступления в Крыму.
    Российский рэпер Мот
    facebook.com/ruslan.forostyak

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Пограничники не пропустили на территорию Украины российского рэпера Матфея Мельникова, больше известного под сценическим псевдонимом Мот. Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

    "В связи с нарушением порядка въезда на временно оккупированнуютерриторию АР Крым сегодня, 13 апреля, в аэропорту "Борисполь" пограничники не пропустили данного гражданина РФ", — написал Слободян в своем аккаунте Facebook.

    Представитель Госпогранслужбы добавил, что российскому исполнителю запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

    Напомним, в середине марта в Службе безопасности Украины сообщили, что российскому рэперу Моту не запрещен въезд на территорию страны, несмотря на его выступления в Крыму.

    В прошлом году Мот собирался выступать в Одессе, однако после угроз националистов концерт отменили. В апреле у артиста запланированы концерты в Киеве и Харькове.

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