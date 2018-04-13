Передумали. В Украину таки не пустили известного российского рэпера

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Пограничники не пропустили на территорию Украины российского рэпера Матфея Мельникова, больше известного под сценическим псевдонимом Мот. Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

"В связи с нарушением порядка въезда на временно оккупированнуютерриторию АР Крым сегодня, 13 апреля, в аэропорту "Борисполь" пограничники не пропустили данного гражданина РФ", — написал Слободян в своем аккаунте Facebook.

Представитель Госпогранслужбы добавил, что российскому исполнителю запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

Напомним, в середине марта в Службе безопасности Украины сообщили, что российскому рэперу Моту не запрещен въезд на территорию страны, несмотря на его выступления в Крыму.

В прошлом году Мот собирался выступать в Одессе, однако после угроз националистов концерт отменили. В апреле у артиста запланированы концерты в Киеве и Харькове.