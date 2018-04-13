Голливудский актер разбился на джипе в США

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КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Американский актер Уилл Феррелл попал в серьезную аварию в округе Ориндж в штате Калифорния.

13 апреля джип, в котором находился комик, перевернулся после столкновения с легковым авто. В машине также находились два пассажира и водитель. Об этом сообщает TMZ.

Кадр с видео Актер Уилл Феррелл попал в серьезную аварию в США

Очевидцы рассказали, что женщина, сопровождавшая Ферелла, получила тяжелые травмы и истекала кровью.

Феррелл и еще двое пострадавших были доставлены в больницу. О состоянии актера сведений нет.



На фотографиях с места происшествия видно, что машина, в которой ехал комик, сильно помята, выбиты все стекла.