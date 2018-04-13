В США нашли картину Шагала, похищенную 30 лет назад

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Картина Марка Шагала вернулась в дом своих законных владельцев на Манхэттен спустя почти 30 лет. Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу ФБР.

Речь идет о работе под названием "Отелло и Дездемона", которую художник написал в 1911 году. Полотно было обнаружено в 2017 году, когда в офис ФБР обратился житель Мэриленда (его имя в документах не называется), желавший подтвердить подлинность картины. Дело в том, что он неоднократно пытался продать полотно в одну из галерей Вашингтона, но без определенных документов сделать это было невозможно.

История началась еще в 1988 году, когда человек, работавший у коллекционеров Эрнеста и Розы Геллер, во время отъезда хозяев украл полотно Марка Шагала, а вместе с ним еще несколько произведений искусства: работы Ренуара, Пикассо и Хоппера. Вскоре после этого вор продал картину мужчине из Мэриленда, и около 30 лет известное полотно пылилось на чердаке.

По словам личного адвоката Геллеров Алана Скотта, из всех украденных полотен именно возвращение работы Шагала больше всего бы порадовало чету Геллеров.

Геллеры, купившие картину в 1920-х, уже давно умерли, поэтому полотно будет передано их наследникам, которые планируют сразу выставить "Отелло и Дездемону" на аукцион. Вырученные деньги им придется потратить на возмещение денег страховой компании, много лет назад выплатившей компенсацию за кражу.

При этом вору и мужчине, хранившему картину, ничего не грозит — срок давности преступления уже истек, поэтому никаких обвинений им предъявить не могут.

Расследование по другим картинам, пропавшим из дома Геллеров, продолжается.

Напомним, Эскиз обнаженной Моны Лизы кисти Леонардо да Винчи нашли во Франции. Эксперты из Лувра после проведения исследований пришли к заключению, что эскиз, который находится во Франции последние 150 лет, "хотя бы частично" написан Леонардо а Винчи.