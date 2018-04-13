Фотографы засняли молодого возлюбленного супермодели Хайди Клум

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Фотографы засняли, как известная 44-летняя модель Хайди Клум и 28-летний гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц вернулись из романтического путешествия в Мексике, сообщает justjared в Instargam.

Репортеры сфотографировали пару в аэропорту Лос-Анджелеса.

О романе Клум и музыканта стало известно в начале марта, когда Каулитц забрал свою девушку с одного из светских мероприятий.

Парочка уже успела съездить в первый совместный отпуск в солнечную Мексику, где они провели романтический уик-энд.

Ранее всемирно известная супермодель и мама четверых детей Хайди Клум снялась в откровенной фотосессии полностью обнаженной.