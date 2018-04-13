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    Культура

    Фотографы засняли молодого возлюбленного супермодели Хайди Клум

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    О романе Клум и музыканта стало известно в начале марта, когда Каулитц забрал свою девушку с одного из светских мероприятий.
    Хайди Клум с возлюбленным
    instagram.com/justjared

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Фотографы засняли, как известная 44-летняя модель Хайди Клум и 28-летний гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц вернулись из романтического путешествия в Мексике, сообщает justjared в Instargam.

    Лекси Вуд
    instagram.com/lexiwood
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    Репортеры сфотографировали пару в аэропорту Лос-Анджелеса.

    О романе Клум и музыканта стало известно в начале марта, когда Каулитц забрал свою девушку с одного из светских мероприятий.

    Парочка уже успела съездить в первый совместный отпуск в солнечную Мексику, где они провели романтический уик-энд.

    Ранее всемирно известная супермодель и мама четверых детей Хайди Клум снялась в откровенной фотосессии полностью обнаженной.

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