наверх
13.04.201811:55
Курсы валют НБУ
  • USD25.99+ 0.06
  • EUR32.02- 0.08
Рубрики
Ещё
    Культура

    Звезде русского шансона исполняется 70 лет

    (обновлено: )48342
    Михаил Шуфутинский прославился после возвращения из эмиграции. В 1990-м году он дал 75 концертов за три месяца, после чего выпустил серию альбом в стиле шансон и романса.
    Михаил Шуфутинский
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 апр – РИА Новости Украина. Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский отмечает в пятницу 70-летие.

    Ранее сообщалось, что данные о Шуфутинском внесены в базу данных сайта "Миротворец" за выступления в Крыму. Певец в ответ на это заявил, что он "не парится".

    Справка

    Михаил Захарович Шуфутинский родился 13 апреля 1948 года в Москве.

    Бельмондо и Лелуш во время пресс-конференции
    RIA News Галина Кмит | Перейти в фотобанк
    Баловень судьбы и профессионал: Жан-Поль Бельмондо отмечает юбилей

    Учился в музыкальной школе по классу баяна. Играл в школьном эстрадном оркестре. С 15 лет, увлекшись джазом, выступал в московских кафе в составе различных ансамблей.

    Позже Михаил поступил в Московское музыкальное училище имени Михаила Ипполитова-Иванова (ныне Государственный музыкально-педагогический институт), который окончил по специальности дирижер, хормейстер, преподаватель музыки и пения. Одновременно с учебой он продолжал работать музыкантом в ресторанах.

    Получив диплом и отказавшись ехать по распределению в один из провинциальных театров, Шуфутинский вместе с музыкантами своего оркестра отправился на заработки в Магадан. Там он играл в ресторане "Северный". Именно здесь Михаил взял на себя часть вокальной нагрузки ансамбля и понемногу начал петь.

    В 1975 году Шуфутинский вернулся в Москву и некоторое время проработал в "Москонцерте" с вокальным квартетом "Аккорд".

    Затем стал руководителем ВИА "Лейся, песня". Записав несколько песен, ставших всенародными хитами ("Прощай", "От всех вокзалов поезда", "Кто тебе сказал", "Где же ты была" и другие), ансамбль стал очень популярным в СССР. В 1978 году коллектив занял первое место на Всероссийском конкурсе исполнителей эстрадной песни в Сочи.

    В 1981 году певец переехал в США. В качестве аккомпаниатора выступал с певицей Ниной Бродской. В составе разных ансамблей играл в иммигрантских ресторанах, затем создал свой собственный оркестр "Атаман".

    Михаил Шуфутинский также занимался продюсированием. Он стал продюсером двух сольных альбомов бывшего солистка ВИА "Самоцветы" Анатолия Могилевского ("У нас в Одессе это не едят" и "Я вас люблю, мадам"), первого альбома Любови Успенской ("Любимый") и других.

    Записав несколько своих сольных альбомов ("Побег", "Гулливер", "Атаман", "Амнистия"), Шуфутинский получил контракт в Лос-Анджелесе, куда переехал в 1986 году вместе со своим оркестром. Выступал в ресторанах.

    В 1990 году певец впервые после эмиграции приехал в СССР. За три месяца гастролей Шуфутинский дал 75 сольных концертов.

    В 1992 году Михаил Шуфутинский вернулся в Москву.

    С середины 1990-х годов музыкант активно гастролировал и выпускал компакт-диски.

    В репертуар Михаила Шуфутинского входят песни таких авторов, как Вячеслав Добрынин, Игорь Крутой, Олег Митяев, Александр Розенбаум, Александр Новиков, Олег Газманов, Игорь Зубков, Карен Кавалерян, Михаил Звездинский, Кирилл Крастошевский и многих других.

    Дискография певца включает 25 сольных альбомов и массу сборников, среди которых "Киса, киса" (1993), "Гуляй, душа" (1994), "Ну и ради Бога" (1999),"Я родился в Москве" (2001), "Пополам" (2004), "Соло" (2005), "Москва — Владивосток" (2007), "Брато" (2009), Love Story (2013), "Я просто медленно люблю" (2016).

    Шуфутинский — заслуженный артист РФ (2013).

    Вдовец. У музыканта двое сыновей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    Гранатометный обстрел в центре Киева
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Национальный банк Украины
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство