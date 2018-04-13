Звезде русского шансона исполняется 70 лет

КИЕВ, 13 апр – РИА Новости Украина. Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский отмечает в пятницу 70-летие.

Ранее сообщалось, что данные о Шуфутинском внесены в базу данных сайта "Миротворец" за выступления в Крыму. Певец в ответ на это заявил, что он "не парится".

Справка

Михаил Захарович Шуфутинский родился 13 апреля 1948 года в Москве.

Учился в музыкальной школе по классу баяна. Играл в школьном эстрадном оркестре. С 15 лет, увлекшись джазом, выступал в московских кафе в составе различных ансамблей.

Позже Михаил поступил в Московское музыкальное училище имени Михаила Ипполитова-Иванова (ныне Государственный музыкально-педагогический институт), который окончил по специальности дирижер, хормейстер, преподаватель музыки и пения. Одновременно с учебой он продолжал работать музыкантом в ресторанах.

Получив диплом и отказавшись ехать по распределению в один из провинциальных театров, Шуфутинский вместе с музыкантами своего оркестра отправился на заработки в Магадан. Там он играл в ресторане "Северный". Именно здесь Михаил взял на себя часть вокальной нагрузки ансамбля и понемногу начал петь.

В 1975 году Шуфутинский вернулся в Москву и некоторое время проработал в "Москонцерте" с вокальным квартетом "Аккорд".

Затем стал руководителем ВИА "Лейся, песня". Записав несколько песен, ставших всенародными хитами ("Прощай", "От всех вокзалов поезда", "Кто тебе сказал", "Где же ты была" и другие), ансамбль стал очень популярным в СССР. В 1978 году коллектив занял первое место на Всероссийском конкурсе исполнителей эстрадной песни в Сочи.

В 1981 году певец переехал в США. В качестве аккомпаниатора выступал с певицей Ниной Бродской. В составе разных ансамблей играл в иммигрантских ресторанах, затем создал свой собственный оркестр "Атаман".

Михаил Шуфутинский также занимался продюсированием. Он стал продюсером двух сольных альбомов бывшего солистка ВИА "Самоцветы" Анатолия Могилевского ("У нас в Одессе это не едят" и "Я вас люблю, мадам"), первого альбома Любови Успенской ("Любимый") и других.

Записав несколько своих сольных альбомов ("Побег", "Гулливер", "Атаман", "Амнистия"), Шуфутинский получил контракт в Лос-Анджелесе, куда переехал в 1986 году вместе со своим оркестром. Выступал в ресторанах.

В 1990 году певец впервые после эмиграции приехал в СССР. За три месяца гастролей Шуфутинский дал 75 сольных концертов.

В 1992 году Михаил Шуфутинский вернулся в Москву.

С середины 1990-х годов музыкант активно гастролировал и выпускал компакт-диски.

В репертуар Михаила Шуфутинского входят песни таких авторов, как Вячеслав Добрынин, Игорь Крутой, Олег Митяев, Александр Розенбаум, Александр Новиков, Олег Газманов, Игорь Зубков, Карен Кавалерян, Михаил Звездинский, Кирилл Крастошевский и многих других.

Дискография певца включает 25 сольных альбомов и массу сборников, среди которых "Киса, киса" (1993), "Гуляй, душа" (1994), "Ну и ради Бога" (1999),"Я родился в Москве" (2001), "Пополам" (2004), "Соло" (2005), "Москва — Владивосток" (2007), "Брато" (2009), Love Story (2013), "Я просто медленно люблю" (2016).

Шуфутинский — заслуженный артист РФ (2013).

Вдовец. У музыканта двое сыновей.