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    Культура

    "Конченая". Украинская телеведущая устроила разборки своим критикам

    (обновлено: )1516130
    К двум комментаторам, которые оставили нелестные отзывы под ее фото, звезда якобы приехала прямо на работу - выяснить, почему они так о ней думают.
    Ольга Фреймут. Архивное фото
    Hochu.ua

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Популярную украинскую телеведущую Ольгу Фреймут обвинили в том, что она опять устроила разборки своим критиканткам.

    Так, к двум комментаторам, которые оставили нелестные отзывы под ее фото, звезда якобы приехала прямо на работу — выяснить, почему они так о ней думают. В частности, об одном из инцидентов на своей странице в Facebook рассказала журналистка Кристина Ривера.

    "К дочери моей коллеги пришла на работу Ольга Фреймут, за то, что та (дочь) написала в своем Facebook, что "Ольга Фреймут — конченая". Ребята, это не шутка", — написала она.

    Второй инцидент якобы произошел с киевской поэтессой и психологом, волонтером психологической кризисной службы Елизаветой Непийко.

    "Ко мне на прием пришла подсадная девушка, а за девушкой посреди приема ко мне пришла Фреймут со съемочной группой – спрашивать, почему я в Facebook в коментах назвала ее "рагулихой" и недавно вывесила неудачный кадр из "Пацанок"", — написала она на своей странице в соцсети.

    Напомним, в марте телеведущая Ольга Фреймут сообщила, что ее сын Валерий был побит наемной няней.

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