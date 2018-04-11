Всемирно известная модель опубликовала фото в душе

Sports Illustrated Swimsuit

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Одна из самых известных в мире бикини-моделей Алексис Рэн опубликовала свое фото в душе, на снимке девушка обнажила грудь.

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Модель из Калифорнии Алексис Рен в 2018 году заняла вторую строчку в мировом рейтинге самых дорогих бикини-моделей в Instagram. На аккаунт 21-летней девушки подписаны 11,7 миллиона человек.

Фото instagram.com/alexisren Модель Алексис Рэн обнажила бюст для подписчиков Instagram

Ранее Алексис согласилась на откровенную фотосессию для журнала Sports Illustrated: были опубликованы ее снимки совсем без бикини или же топлес. На одной из фото Алексис прикрывает интимные места венком из цветов.

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