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    Культура

    "Как в бахилах". Пользователи высмеяли обувь Ани Лорак

    (обновлено: )205
    Хотя среди комментаторов и нашлись те, кто встал на защиту Ани Лорак, все-таки подавляющее большинство пользователей жестко раскритиковали выбор обуви певицы.
    Ани Лорак и ее синие туфли
    anilorak

    Украинская певица Ани Лорак, которая часто выступает в России, вызвала шквал критики своим новым фото в Instagram, которая артистка подписала "Хочешь чуда? Будь чудом!". Однако пользователи не оценили "чудесный" образ Лорак.

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    Больше всего досталось нелепым синим туфлям певицы.

    "Неужели сами не видят, что туфли сидят хреново. Это ещё мягко сказано!!!", "Туфли 41 размера, меньше не было?" — пишут пользователи в комментариях к записи.

    anilorak
    Комментарии в Instagram Ани Лорак

    "Туфли не спадают?", "Показалось, что в бахилах. Да.чудо.особенно туфли…..случайно не Фил одолжил?!" —едко добавляют другие комментаторы.

    "Кошмар ходячий! Как не было чувства вкуса, так и нет", — резюмируют третьи.

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