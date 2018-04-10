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    Культура

    Где клип Despacito? Хакеры удалили самое популярное видео Youtube

    (обновлено: )92
    Ролик, ранее набравший более 5 миллиардов просмотров, исчез с YouTube, а вместо него появилась фотография людей в масках и с автоматами.
    Кадр из клипа Despacito
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Клип на знаменитый трек Луиса Фонси и Дэдди Янки Despacito удалили хакеры. Ролик, ранее набравший более 5 миллиардов просмотров, исчез с YouTube, а вместо него появилась фотография людей в масках и с автоматами.

    Из-за хакерской атаки с канала музыкальной платформы Vevo пропали десятки популярных клипов, Despacito оказался одним из первых. Также "под раздачу" попали музыкальные ролики Дрейка, Селены Гомез, Кэти Перри, Тейлор Свифт и других.

    Ответственность за поломку взяли на себя хакеры Prosox and Kuroi’sh, об этом они сообщили на своей странице в Twitter:

    "Просто ради веселья я использую скрипт "youtube-изменить-название-видео" и пишу "взломан" — не судите меня, я люблю YouTube", — говорится в сообщении.

    Google или YouTube пока никак не комментируют инцидент. Некоторые ролики уже удалось восстановить, с остальных же убрали пугающую картинку заменив ее черным экраном с сообщением: "Это видео было удалено пользователем".

    Как сообщалось ранее, хит Despacito стал триумфатором "Латинской Грэмми".

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