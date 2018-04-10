В Киеве украли мемориальную доску Ивану Миколайчуку

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В Киеве похитили мемориальную доску Ивану Миколайчуку с дома по адресу ул. И. Миколайчука, 5, где он жил. Об этом сообщил председатель Национального союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач в Facebook.

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"Очередной, так, очередной акт вандализма В Киеве — мемориальная доска актеру, режиссеру, сценаристу И. Миколайчуку исчезла с дома по адресу ул. И. Миколайчука, 5 (бывшая Серафимовича)", — написал Трымбач.

Автором доски является скульптор Анатолий Фуженко (1936-1999). Руководство Национального союза кинематографистов обратилась к МВД с просьбой сделать все, чтобы преступники были найдены.

Ранее сообщалось, что в центре Киева на Печерске неизвестные изуродовали памятник "Пламя мира".