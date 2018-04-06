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    Культура

    Клип на песню Despacito побил все рекорды: 5 млрд просмотров

    (обновлено: )12210
    Это первое видео в истории YouTube, которое набрало так много просмотров. Однако речь идёт о версии Despacito, в которой не участвовал канадский певец Джастин Бибер.
    Кадр из клипа Despacito
    Скриншот с Youtube

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Клип на песню Despacito пуэрториканского певцы Луис Фонси и рэпера Daddy Yankee набрал более 5 млрд просмотров на YouTube.

    Как отмечает журнал Variety, это первое видео в истории YouTube, которое набрало так много просмотров.

    Однако речь идёт о версии Despacito, в которой не участвовал канадский певец Джастин Бибер. 

    В свою очередь клип с Бибером набрал всего 7,6 млн просмотров.

    Как сообщалось ранее, хит Despacito стал триумфатором "Латинской Грэмми".

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