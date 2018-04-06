Клип на песню Despacito побил все рекорды: 5 млрд просмотров

Скриншот с Youtube

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Клип на песню Despacito пуэрториканского певцы Луис Фонси и рэпера Daddy Yankee набрал более 5 млрд просмотров на YouTube.

Как отмечает журнал Variety, это первое видео в истории YouTube, которое набрало так много просмотров.

Однако речь идёт о версии Despacito, в которой не участвовал канадский певец Джастин Бибер.

В свою очередь клип с Бибером набрал всего 7,6 млн просмотров.

Как сообщалось ранее, хит Despacito стал триумфатором "Латинской Грэмми".