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    Культура

    Американская поп-звезда в кожаном мини-платье взорвала сеть

    (обновлено: )582
    Рианна появилась на одном из мероприятий в коротком кожаном платье, подчеркнув его широким поясом. Певица дополнила образ золотыми сандалиями на каблуке, серьгами и браслетами на обеих руках.
    Рианна
    Рианна/Instagram

    КИЕВ, 6 апр - РИА Новости Украина. Американская R&B и поп-певица Рианна выложила на своей странице в Instagram, за которой следят более 60 миллионов подписчиков, новую порцию фотографий.

    Для светского выхода 30-летняя звезда выбрала эффектный образ: она надела короткое черное кожаное платье без бретелей с широким поясом на талии. 

    💖💞

    Публикация от Rihanna Daily (@rihannadaily)

    Фотографии набрали почти 2 миллиона "лайков" и множество комментариев, в частности - "Красотка", "Богиня", "Восхитительна".

    Видео с мероприятия размещены на странице Rihanna Daily в Instagram.

    Ранее пользователи Instagram активно обсуждали новый шпагат российской балерины Анастасии Волочковой.

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