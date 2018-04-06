Американская поп-звезда в кожаном мини-платье взорвала сеть

КИЕВ, 6 апр - РИА Новости Украина. Американская R&B и поп-певица Рианна выложила на своей странице в Instagram, за которой следят более 60 миллионов подписчиков, новую порцию фотографий.

Для светского выхода 30-летняя звезда выбрала эффектный образ: она надела короткое черное кожаное платье без бретелей с широким поясом на талии.

💖💞 Публикация от Rihanna Daily (@rihannadaily) 5 Апр 2018 в 10:45 PDT

Фотографии набрали почти 2 миллиона "лайков" и множество комментариев, в частности - "Красотка", "Богиня", "Восхитительна".

Видео с мероприятия размещены на странице Rihanna Daily в Instagram.

Ранее пользователи Instagram активно обсуждали новый шпагат российской балерины Анастасии Волочковой.