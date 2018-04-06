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    Культура

    Климпуш-Цинцадзе получила "моральный удар ниже пояса" из-за матрешек

    (обновлено: )11520
    Вице-премьер возмущена тому, что в столичных магазинах продается украшение для пасхальных яиц с изображением матрешек - символа России. По ее мнению, это признак того, что это "болезнь в головах" производителей.
    Иванна Климпуш-Цинцадзе. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе возмущена предложением украсить писанки к Пасхе матрешками. Своими переживаниями чиновница поделилась с пользователями Facebook. 

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    "Едешь поздно с работы домой, ближе к началу новых суток, осознаешь, что времени на приготовление домашнего празднования Пасхи — нет, заходишь в магазин, чтобы хоть как-то наверстать домашние дела, и здесь…. цепляешься взглядом за предложения для украшения, покраски яиц, и получаешь моральный удар ниже пояса… Почему? Потому что наши креативные производители предлагают украшать пасхальные яйца….. матрешками", — написала Климпуш-Цинцадзе в соцсети и опубликовала соответствующее фото.

    Facebook Иванны Климпуш-Цинцадзе
    Комментарий Иванны Климпуш-Цинцадзе о матрешках
    Facebook Иванны Климпуш-Цинцадзе
    Матрешки для писанок, возмутившие Иванну Климпуш-Цинцадзе

    "Государство это точно не может предотвратить — болезнь в головах…" — добавила она.

    Вице-премьер не уточнила, в каком именно магазине она встретилась с матрешками, однако в комментариях к своему посту отметила: "Полное нивелирование нашего нахождения себя".

    Напомним, ранее Климпуш-Цинцадзе была шокирована русским языком в одной из киевских школ.

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