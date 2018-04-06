Климпуш-Цинцадзе получила "моральный удар ниже пояса" из-за матрешек

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе возмущена предложением украсить писанки к Пасхе матрешками. Своими переживаниями чиновница поделилась с пользователями Facebook.

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"Едешь поздно с работы домой, ближе к началу новых суток, осознаешь, что времени на приготовление домашнего празднования Пасхи — нет, заходишь в магазин, чтобы хоть как-то наверстать домашние дела, и здесь…. цепляешься взглядом за предложения для украшения, покраски яиц, и получаешь моральный удар ниже пояса… Почему? Потому что наши креативные производители предлагают украшать пасхальные яйца….. матрешками", — написала Климпуш-Цинцадзе в соцсети и опубликовала соответствующее фото.

Facebook Иванны Климпуш-Цинцадзе Комментарий Иванны Климпуш-Цинцадзе о матрешках

Facebook Иванны Климпуш-Цинцадзе Матрешки для писанок, возмутившие Иванну Климпуш-Цинцадзе

"Государство это точно не может предотвратить — болезнь в головах…" — добавила она.

Вице-премьер не уточнила, в каком именно магазине она встретилась с матрешками, однако в комментариях к своему посту отметила: "Полное нивелирование нашего нахождения себя".

Напомним, ранее Климпуш-Цинцадзе была шокирована русским языком в одной из киевских школ.