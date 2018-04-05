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    Культура

    Украинская звезда шоу-бизнеса поразила растяжкой

    (обновлено: )35
    Поклонники восхитились гибкостью 35-летней певицы Надежда Мейхер. Звезда украинского шоу-бизнеса похвасталась видео своей растяжки в частной балетной школе.
    Надежда Мейхер
    Надежда Мейхер, instagram

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Певица Надежда Мейхер показала в Instagram поклонникам впечатляющий шпагат и растяжку. Видео снято в частной балетной школе.

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    "Маленькая часть нашего занятия. Под чутким руководством Натальи Донец, моего прекрасного и в прямом, и в переносном смысле слова преподавателя. К тому же в этой частной балетной школе можно заниматься не только таким возрастным девушкам как я, но в первую очередь маленьким деткам, у которых есть все шансы стать балеринами", — подписала ролик 35-летняя певица.

    Поклонники восхитились гибкостью певицы, кото-то вспомнил свои танцевальные годы.

    nadyameiher
    Певица Мейхер показала прекрасную растяжку

    Ранее сообщалось, что бывшая участница группы Nikita, танцовщица, а ныне диджей Анастасия Кумейко порадовала своих поклонников провокационными фотографиями.

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