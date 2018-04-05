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    Отец Виктора Цоя в Москве судится за право на его песни

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    Арбитраж Москвы в настоящее время приостановил рассмотрение иска компании "Музыкальное право" о взыскании с Первого канала 500 тысяч рублей компенсации за использование произведений лидера группы "Кино".
    Солист рок-группы Кино Виктор Цой
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Басманный суд Москвы в четверг, 5 апреля, рассмотрит иск Роберта Цоя, отца лидера группы "Кино" Виктора Цоя, погибшего в автокатастрофе в августе 1990 года, о расторжении договора на передачу компании "Музыкальное право" исключительных прав на его песни, сообщает РИА Новости.

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    "Иск о защите авторских прав будет рассмотрен 5 апреля", — сказали в суде.

    Согласно материалам портала "Электронное правосудие", арбитраж Москвы в настоящее время приостановил рассмотрение иска компании "Музыкальное право" о взыскании с Первого канала 500 тысяч рублей (около $8 700) компенсации за использование произведений Цоя до завершения судебного разбирательства между отцом музыканта и этой компанией.

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    "В производстве Басманного районного суда… Москвы находится дело по заявлению Цоя Роберта Максимовича к ООО "Музыкальное право" о признании сделки от 12 января 2011 года… о передаче исключительных имущественных прав на произведения и аудиовизуальные произведения, исключительных смежных прав на исполнения, фонограммы Виктора Робертовича Цоя недействительными вследствие составления договора… с нарушением требований законодательства РФ по использованию интеллектуальной собственности; о признании сделки по договору… от 16 января 2017 года… о передаче прав (исключительные авторские и смежные права) на музыкальные произведения Виктора Робертовича Цоя недействительной вследствие совершения этой сделки под влиянием обмана", — указывается в определении арбитража о приостановке спора.

    В июне 2017 года Басманный суд по иску Александра Цоя, сына Виктора Цоя, который наравне с отцом музыканта владеет авторскими правами на его песни, признал недействительным аналогичный договор с компанией "Музыкальное право". Как отмечается в решении суда в пользу правообладателя, в обоснование заявленных требований истец указал, что текст спорного договора был подготовлен на основании закона об авторском праве и смежных правах, который прекратил действие после вступления в силу четвертой части Гражданского кодекса, "в связи с чем условия данного договора противоречат положениям действующего законодательства РФ по использованию интеллектуальной собственности".

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    Как сообщалось ранее, в январе арбитраж Москвы по иску "Музыкального права" взыскал с Первого канала 300 тысяч рублей (около $5 100) за незаконное, по мнению истца, использование песни Цоя "Весна" в анонсе телепередачи "Что? Где? Когда?". Слушания по жалобе Первого канала на это решение пройдут 16 апреля. В декабре Первый канал проиграл в апелляционной инстанции спор с "Музыкальным правом" о взыскании 300 тысяч рублей компенсации за использование в эфире песни Цоя "Кукушка".

    Напомним, летом прошлого года в Санкт-Петербурге осквернили могилу Виктора Цоя

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