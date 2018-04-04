Херли показала, как выглядит звезда "Династии" в 84 года

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Всемирно известная британская актриса и светская львица 52-летняя Элизабет Херли опубликовала в своем аккаунте в Instagram совместное фото с 84-летней актрисой, звездой сериала "Династия" Джоан Коллинз.

"Посмотрите, с кем я заперлась в винном погребе для целого эпизода "Членов королевской семьи", – написала она.

Речь идет о сериале "Члены королевской семьи.

elizabethhurley1 Джоан Коллинз и Элизабет Херли

Несмотря на обилие макияжа, Коллинз выглядит на несколько десятков лет моложе.

Всемирную популярность актрисе Джоан Коллинз принесла роль экс-супруги биржевого магната, Алексис Колби в сериале "Династия".

Ранее сообщалось, что американская певица и актриса Дорис Дэй отмечала во вторник 96-летие. За свою карьеру она снялась в более чем 40 фильмах и записала 45 музыкальных альбомов.