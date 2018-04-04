Любимому поэту Аллы Пугачевой исполнилось 80 лет

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Знаменитый поэт-песенник Илья Резник отмечает в среду 80-летие.

Напомним, в феврале 2018 года Министерство культуры Украины на основе обращения Службы безопасности внесло российского поэта Илью Резника и актера Владимира Меньшова в список лиц, которые "создают угрозу нацбезопасности".

Биографическая справка

Поэт-песенник, народный артист России Илья Рахмиэлевич Резник родился 4 апреля 1938 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

В 1962 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств), мастерская Татьяны Сойниковой.

В 1965-1972 годах работал артистом Театра имени В.Ф. Комиссаржевской.

С 1967 по 1971 год писал тексты для музыкальных пародий известного эстрадного артиста Виктора Чистякова.

Первая песня на стихи Резника "Золушка" (музыка Игоря Цветкова) прозвучала в 1969 году в исполнении Людмилы Сенчиной. Она принесла поэту всесоюзную популярность и решила его дальнейшую судьбу. В 1972 году Илья Резник ушел из театра и начал профессионально заниматься песенной поэзией.

В 1975 году к Илье Резнику пришел первый международный успех. Ему была присуждена премия "Золотая лира" на конкурсе песни "Братиславская лира" (Чехословакия) за песню "Яблони в цвету" на музыку Евгения Мартынова в исполнении композитора.

Песни на стихи Резника исполняли Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Ирина Понаровская, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров и другие известные певцы и коллективы. Среди композиторов, писавших музыку на его тексты, – Исаак Дунаевский, Марк Фрадкин, Юрий Саульский, Евгений Крылатов, Андрей Петров, Раймонд Паулс, Владимир Матецкий, Игорь Крутой и другие.

Наиболее популярные произведения Ильи Резника – "Маэстро", "Паромщик", "Старинные часы", "Без тебя", "Вернисаж", "Еще не вечер", "Яблони в цвету".

Резник – автор текстов песен к нескольким театральным постановкам – "Золушка", "Сказка о четырех близнецах", "Если бы небо было зеркалом".

Он является автором либретто к опере-мистерии "Черная уздечка белой кобылицы" (музыка Юрия Шерлинга, Камерный еврейский музыкальный театр, 1979) и мюзиклу "Распутин" (1992).

Его песни звучат более чем в 40 художественных фильмах.

В кино Илья Резник дебютировал небольшой ролью в фильме "Приключения принца Флоризеля"(1979). Позже он снимался в эпизодических ролях в кинолентах "Пришла и говорю" (1985), "Московские красавицы" (1992), "Только раз…" (2002), "Бриллианты для Джульетты" (2005), "Карнавальная ночь-2, или 50 лет спустя" (2006).

В 1984 году Илья Резник совместно с композитором Раймондом Паулсом стал инициатором проведения ежегодных конкурсов молодых исполнителей в Юрмале (Латвия).

В 1991 году поэт создал свой театр, первой премьерой которого был музыкальный спектакль "Игра в Распутина, или Ностальгия по России" в концертном зале "Россия". В 1992-1994 годах "Театр Ильи Резника" гастролировал в США.

Первая книга Ильи Резника "Тяпа не хочет быть клоуном" вышла в Риге в 1969 году. Позже были созданы книги "Монологи певицы", "Двое над городом", "Жизнь моя – карнавал", "Мужик", "Алла Пугачева и другие", "Квадрат четверостиший", "Две звезды", серия для детей "Кукушечка", "Маленькая страна" и др.

В 2000 году Резник открыл собственное издательство "Библиотека Ильи Резника", где было издано свыше 20 книг поэта.

Илья Резник – член Союза писателей Москвы, член Союза литераторов РФ.

Творчество поэта было отмечено различными наградами. Илья Резник – народный артист РФ (2003), заслуженный деятель искусств РФ (2000).

Награжден орденами Почета (1998), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2008), Дружбы (2013). Илья Резник также удостоен ряда общественных званий и наград.