Легенда Голливуда Дорис Дэй отмечает 96-летие

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КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Легендарная голливудская актриса и певица Дорис Дэй (Doris Day) отмечает 96-й день рождения.

Дэй родилась 3 апреля 1922, за свою карьеру снялась более чем в 40 фильмах и записавшая 45 музыкальных альбомов.

В 1949 году вышли фильмы "Мечтаю о тебе" и "Это великое чувство", сделавшие актрису узнаваемой и популярной звездой. Затем последовали новые фильмы. В 1953 году вышел новый успешный фильм с Дэй — "Джейн-катастрофа", песня из которого, Secret Love (Тайная любовь), в ее же исполнении получила "Оскара" в номинации "Лучшая песня года".

В 1959 году она вместе с Роком Хадсоном снялась в ленте "Интимный разговор". Она была номинирована на "Оскара" в категории "Лучшая женская роль". Во многих фильмах 1960-х годов режиссеры отдавали должное профессионализму актрисы Дорис Дэй, тогда как ее возможности певицы игнорировались.

AP Photo Дорис Дэй

В 1968 году умер муж Дорис Дэй Мартин Мэлчер. После чего обнаружилось, что большая часть ее заработков растрачена, а сама она увязла в долгах. Выяснилось также, что незадолго до смерти Мэлчер подписал контракт с телевидением на выпуск "Шоу Дорис Дэй". Актриса никогда не горела желанием сниматься на телевидении, но оспорить контракт не могла. С 1968 по 1973 она была ведущей собственного комедийного шоу, чтобы оплатить долги мужа. После завершения съемок Дэй не появлялась больше ни на телевидении, ни в кино.

В 1970-х годах актриса активно занялась защитой животных. Во множестве своих интервью она критиковала знаменитостей, носящих натуральные меха.

AP Photo Дорис Дэй

В 1990-е годы вновь появился интерес к Дорис Дэй. В 1992 году вышел диск с лучшими ее хитами, а одна из песен была использована для саундтрека к фильму "Строго по правилам". В 2011 году альбом My Heart, по данным СМИ, вошел под девятым номером в британский музыкальный чарт, поставив своего рода рекорд: это случилось в год 87-летия певицы и через 62 года после выхода ее дебютного альбома.

Дорис Дей была замужем четыре раза. У нее есть две звезды на Голливудской аллее славы — за вклад в развитие кино и за развитие музыкальной индустрии США.