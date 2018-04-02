Пугачева и Киркоров отметили день рождения дочери Орбакайте

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Известная российская певица Кристина Орбакайте пышно отметила шестой день рождения своей дочери Клаудии.

Среди гостей были замечены Алла Пугачева, Филипп Киркоров и певица Жасмин с детьми, братья Клаудии — Дени Байсаров, Никита Пресняков.

Судя по фотографиям, которыми знаменитости делились в соцсетях, праздник получился масштабным — с аниматорами, подарками и множеством именитых гостей.

k_orbakaite Певицы Жасмин, Пугачева и Орбакайте с детьми

fkirkorov Киркоров и Орбакайте с детьми

Ранее известный украинский артист, шоумен Андрей Данилко, который не одно десятилетие выступает под сценическим образом "Верка Сердючка", признался, что выступает в России.