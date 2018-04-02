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    Культура

    Пугачева и Киркоров отметили день рождения дочери Орбакайте

    (обновлено: )31911
    Певица Кристина Орбакайте пригласила на день рождения своей дочери Клаудии множество знаменитых гостей с детьми.
    Кристина Орбакайте с мужем и дочерью
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    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Известная российская певица Кристина Орбакайте пышно отметила шестой день рождения своей дочери Клаудии.

    Среди гостей были замечены Алла Пугачева, Филипп Киркоров и певица Жасмин с детьми, братья Клаудии — Дени Байсаров, Никита Пресняков.

    Судя по фотографиям, которыми знаменитости делились в соцсетях, праздник  получился  масштабным — с аниматорами, подарками и множеством именитых гостей.

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    Певицы Жасмин, Пугачева и Орбакайте с детьми
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    Киркоров и Орбакайте с детьми

    Ранее известный украинский артист, шоумен Андрей Данилко, который не одно десятилетие выступает под сценическим образом "Верка Сердючка", признался, что выступает в России. 

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