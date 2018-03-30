Москва простилась с выдающимся актером Олегом Анофриевым

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Близкие, коллеги и поклонники простились с выдающимся актером театра и кино, певцом Олегом Анофриевым в пятницу в Центральной клинической больнице Управления делами президента в Москве.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Прощание с народным артистом РФ О. Анофриевым

Народный артист России Олег Анофриев ушел из жизни в среду в возрасте 87 лет.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Прощание с народным артистом РФ О. Анофриевым

Анофриева похоронят в пятницу на Аксиньинском кладбище в Одинцовском районе Подмосковья.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Прощание с народным артистом РФ О. Анофриевым

Советский и российский актер театра и кино, режиссер и автор песен Олег Анофриев снимался в таких фильмах, как "Человек с бульвара Капуцинов", "Будьте моим мужем", "После дождичка в четверг", "Гардемарины, вперед!". Он озвучил множество мультфильмов из "золотого фонда", в том числе "Бременские музыканты", "Как Львёнок и Черепаха пели песню", "Что такое хорошо и что такое плохо", "Отважный Робин Гуд" и многие другие. В его исполнении миллионы слушателей запомнили колыбельную "Спят усталые игрушки" и песню "Есть только миг".