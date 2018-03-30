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    Культура

    Москва простилась с выдающимся актером Олегом Анофриевым

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    Прощание с выдающимся актером театра и кино, певцом Олегом Анофриевым состоялось в пятницу в Центральной клинической больнице Управления делами президента в Москве.
    Прощание с народным артистом РФ О. Анофриевым
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    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Близкие, коллеги и поклонники простились с выдающимся актером театра и кино, певцом Олегом Анофриевым в пятницу в Центральной клинической больнице Управления делами президента в Москве.

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    Прощание с народным артистом РФ О. Анофриевым

    Народный артист России Олег Анофриев ушел из жизни в среду в возрасте 87 лет. 

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    Прощание с народным артистом РФ О. Анофриевым

    Анофриева похоронят в пятницу на Аксиньинском кладбище в Одинцовском районе Подмосковья.

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    Прощание с народным артистом РФ О. Анофриевым

    Советский и российский актер театра и кино, режиссер и автор песен Олег Анофриев снимался в таких фильмах, как "Человек с бульвара Капуцинов", "Будьте моим мужем", "После дождичка в четверг", "Гардемарины, вперед!". Он озвучил множество мультфильмов из "золотого фонда", в том числе "Бременские музыканты", "Как Львёнок и Черепаха пели песню", "Что такое хорошо и что такое плохо", "Отважный Робин Гуд" и многие другие. В его исполнении миллионы слушателей запомнили колыбельную "Спят усталые игрушки" и песню "Есть только миг".

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