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    Культура

    Исполнителя хита "Плачет девушка в автомате" срочно госпитализировали

    (обновлено: )43302
    По данным СМИ, Евгений Осин приехал в одну из московских клиник сам в пятницу, его срочно госпитализировали. При этом работники медучреждения не сразу узнали звезду 90-х.
    Певец Евгений Осин
    Скриншот видео

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Российский певец Евгений Осин, исполнитель хита "Первый лед" ("Плачет девушка в автомате"), попал в больницу с серьезными проблемами, связанными со злоупотреблением спиртным, сообщает РЕН ТВ.

    Диана Нарбикова
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    Звезда 90-х приехал в московскую клинику днем в пятницу, 30 марта. Сотрудники медицинского учреждения не сразу его узнали. 

    Проблема алкоголизма у Осина началась давно, минувшей зимой он проходил курс реабилитации, однако, по словам знакомых, постоянно срывался. Сообщалось также, что он упал и сломал ребро. До этого, будучи в реабилитационном центре в одной из стран Юго-Восточной Азии, он сломал плечо. Медики обнаружили у него проблемы с печенью.

    Супруга ушла от Осина. СМИ пишут, что его неоднократно видели в московских продуктовых магазинах у полок с алкогольной продукцией.

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