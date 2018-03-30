Исполнителя хита "Плачет девушка в автомате" срочно госпитализировали

Скриншот видео

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Российский певец Евгений Осин, исполнитель хита "Первый лед" ("Плачет девушка в автомате"), попал в больницу с серьезными проблемами, связанными со злоупотреблением спиртным, сообщает РЕН ТВ.

Звезда 90-х приехал в московскую клинику днем в пятницу, 30 марта. Сотрудники медицинского учреждения не сразу его узнали.

Проблема алкоголизма у Осина началась давно, минувшей зимой он проходил курс реабилитации, однако, по словам знакомых, постоянно срывался. Сообщалось также, что он упал и сломал ребро. До этого, будучи в реабилитационном центре в одной из стран Юго-Восточной Азии, он сломал плечо. Медики обнаружили у него проблемы с печенью.

Супруга ушла от Осина. СМИ пишут, что его неоднократно видели в московских продуктовых магазинах у полок с алкогольной продукцией.