В Крыму назвали фантазией украинское телевещание на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости. Вещания украинских теле- и радиоканалов на Крым в реальности нет и остается исключительно нереализованной фантазией киевских властей, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства – министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский.

В четверг Министерство информационной политики Украины сообщило, что украинский телеканал UA|TV начал вещание в тестовом режиме на Крым и неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

"В реальности вещания нет. Оно исключительно в их нереализованных фантазиях", — сказал Полонский.

При этом вице-премьер подчеркнул, что воспринимает подобные заявления только с иронией.

"Предполагаю, что схема вещания следующая: чиновники министерства сокрытия информации Украины включили на этот канал телевизор и положили перед ним карту Крыма. После чего отчитались о начале вещания. Впрочем, такими же методами они транслируют на Крым украинское радио. Просто перед картой стоит радиоприемник", — сказал Полонский.