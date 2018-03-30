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    Культура

    В Крыму назвали фантазией украинское телевещание на полуострове

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    (обновлено: )20150
    По словам вице-премьера крымского правительства – министра внутренней политики, информации и связи Дмитрия Полонского, в реальности украинского вещания нет, "оно исключительно в их нереализованных фантазиях".
    Пульт от телевизора
    Flickr.com/illustriousoul

    СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости. Вещания украинских теле- и радиоканалов на Крым в реальности нет и остается исключительно нереализованной фантазией киевских властей, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства – министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский.

    СМИ. Архивное фото
    MSC/Mueller
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    В четверг Министерство информационной политики Украины сообщило, что украинский телеканал UA|TV начал вещание в тестовом режиме на Крым и неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

    "В реальности вещания нет. Оно исключительно в их нереализованных фантазиях", — сказал Полонский.

    При этом вице-премьер подчеркнул, что воспринимает подобные заявления только с иронией.

    "Предполагаю, что схема вещания следующая: чиновники министерства сокрытия информации Украины включили на этот канал телевизор и положили перед ним карту Крыма. После чего отчитались о начале вещания. Впрочем, такими же методами они транслируют на Крым украинское радио. Просто перед картой стоит радиоприемник", — сказал Полонский.

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