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    Культура

    В Украине впервые выдали лицензии на цифровое радио

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    Победителями конкурса стали "Радио Мария", Old Fashioned Radio, Zemlya, Hype radio, "Країна ФМ", "Первое цифровое", "Украинское радио", "Радио "Проминь", "Радио "Культура" и "Радио Мейдан".
    Радио. Архивное фото
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в четверг выдал первые 10 лицензий на цифровое радиовещание в формате T–DAB в Киеве, три их них — программы Общественного вещания, говорится на сайте ведомства.

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    Победителями конкурса стали "Радио Мария" (ООО "ТРК "ИФ Медиа-групп"), Old Fashioned Radio (ООО "Воздвиженка артс хауз"), Zemlya (БО "Благотворительный фонд "Мейдейарт"), Hype radio (ООО "Консенсус Медиа"), "Країна ФМ" (ЧАО "Радиокомпания "Гала"), "Первое цифровое" (ООО "Киевское цифровое радио"), "Украинское радио", "Радио "Проминь", "Радио "Культура" (все — ПАО "НОТУ") и "Радио Мейдан" (ООО "Телевизионная компания "Атлант-СВ").

    Лицензии выданы на семь лет. На четыре места предложений не поступило, поэтому Нацсовет принял решение о прекращении конкурса на них.

    Ранее член Национального совета страны по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский сообщил, что радиостанция "Пятница" заплатила самый большой штраф в 12,5 тысячи долларов по закону о квотах на украинские песни.

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