"Одесская Барби" удивила сеть провокационным фото

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Бьюти-блогер из Украины Валерия Лукьянова, более известная как "одесская Барби", удивила поклонников новой фотографией.

Эротическое фото красотка с необычной внешностью опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На фото Лукьянова в одном нижнем белье демонстрирует внушительные формы.

Поклонники тут же принялись гадать — увеличила ли снова грудь Лукьянова.

valeria_lukyanova21 Валерия Лукьянова

Ранее сообщалось, что голливудская модель Линдси Пэлас продемонстрировала роскошные прелести в откровенном платье во время благотворительной вечеринки. Грудь девушки восьмого размера едва не выпала ее из глубокого декольте, Линдси пришлось поправлять наряд, чтобы не оконфузится на красной дорожке.

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