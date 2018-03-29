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    "Одесская Барби" удивила сеть провокационным фото

    (обновлено: )60512
    Бьюти-блогер из Украины Валерия Лукьянова, известная необычной внешностью, порадовала своих поклонников провокационной фотографией.
    Валерия Лукьянова
    valeria_lukyanova21

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Бьюти-блогер из Украины Валерия Лукьянова, более известная как "одесская Барби", удивила поклонников новой фотографией.

    Эротическое фото красотка с необычной внешностью опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

    На фото Лукьянова в одном нижнем белье демонстрирует внушительные формы.

    Поклонники тут же принялись гадать — увеличила ли снова грудь Лукьянова.

    valeria_lukyanova21
    Валерия Лукьянова

    Ранее сообщалось, что голливудская модель Линдси Пэлас продемонстрировала роскошные прелести в откровенном платье во время благотворительной вечеринки. Грудь девушки восьмого размера едва не выпала ее из глубокого декольте, Линдси пришлось поправлять наряд, чтобы не оконфузится на красной дорожке.

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