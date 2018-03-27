Российского певца Витаса арестовали

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Российский певец Витас получил 7 суток административного ареста за нарушение общественного порядка — стрельбу в общественном месте. Такое решение вынес сегодня Одинцовский районный суд.

После судебного заседания певца увезли в изолятор.

Витас устроил стрельбу возле своего таунхауса в поселке Барвиха. Перепуганные соседи через управляющую компанию вызвали полицию, и на артиста был составлен протокол. Сам он заявил, что хотел попугать ворон.

Это далеко не первый случай, когда у Витаса возникают проблемы с законом — ранее его обвиняли в угрозах убийством и лишали водительских прав.