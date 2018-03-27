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    Культура

    Джамала рассказала о предстоящих родах и имени для будущего малыша

    (обновлено: )7011
    Победительница Евровидения-2016 и член жюри Национального отбора на международный песенный конкурс Джамала сообщила, что будет рожать в Украине.
    Джамала
    jamalajaaa

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Известная украинская певица Джамала призналась, что будет рожать своего первенца в Украине.

    " Рожать буду в Украине. Я доверяю людям, которых хорошо знаю. Меня наблюдает врач, с которым я консультируюсь уже семь лет. Я даже не рассматривала роды за границей. Хотя говорят, что там условия лучше. Некоторые хотят рожать в Америке, чтобы у ребенка сразу было гражданство. Мне это не нужно. Если вдруг мой ребенок потом решит туда поехать учиться – пожалуйста. Но мне бы очень хотелось, чтобы дети, даже уезжая в другую страну для получения образования, потом возвращались и работали на развитие Украины", — рассказала певица в интервью elle.ua.

    jamalajaaa
    Джамала

    Джамала решила не раскрывать пол будущего ребенка, оставив это в тайне, но сообщила, что имя малыша будет крымско-татарским.

    Певица так же рассказала, что мечтает иметь много детей.

    " Мне кажется, 3 – это хорошо, просто прекрасно. У меня есть сестра, и я знаю, как это важно, когда ты в семье не один. Еще у меня много двоюродных братьев и сестер, это очень круто, когда есть большая семья и вы регулярно встречаетесь", — призналась будущая мама.

    Ранее Джамала сообщала, что фанаты певца Melovin угрожали ей. Об этом артистка сказала после того, как конкурсант исполнил свою песню.

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