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    Культура

    В сети активно обсуждают новую сексуальную девушку Джастина Бибера

    (обновлено: )47611
    На концерте в компании с певцом Джастином Бибером отдыхала модель Баскин Чемпион. Молодые люди развлекались в VIP-секции, танцевали и кокетливо улыбались друг другу.
    Модель Баскин Чемпион
    baskinchamp

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В США 24-летний певец Джастин Бибер посетил концерт соул-исполнителя Крейга Дэвида. В компании с Бибером отдыхала модель Баскин Чемпион. Молодые люди развлекались в VIP-секции, танцевали и кокетливо улыбались друг другу.

    Жюстин Николаев
    instagram.com/justinenikolaiev
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    Модель любит выкладывать в Instagram фото в откровенных купальниках.

    Крейг Дэвид во время концерта попросил товарища подняться на сцену. После дружеских объятий Джастин поблагодарил Крейга за концерт, подчеркнув, что прекрасно проводит время.

    Пока Джастин Бибер развлекался на концерте, 25-летняя Селена Гомес веселилась с друзьями на яхте в Австралии. В начале марта стало известно, что пара устала от пристального внимания прессы и решила сделать небольшую паузу в отношениях.

    baskinchamp
    Модель Баскин Чемпион
    Ранее сообщалось, что новый клип Джастина Бибера и Дэвида Гетта на песню 2U, в котором снялись известные модели Victoria’s Secret, стал хитом интернета. Ролик за четыре дня собрал более 14 миллионов просмотров.

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