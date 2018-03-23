В сети активно обсуждают новую сексуальную девушку Джастина Бибера

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В США 24-летний певец Джастин Бибер посетил концерт соул-исполнителя Крейга Дэвида. В компании с Бибером отдыхала модель Баскин Чемпион. Молодые люди развлекались в VIP-секции, танцевали и кокетливо улыбались друг другу.

Модель любит выкладывать в Instagram фото в откровенных купальниках.

Крейг Дэвид во время концерта попросил товарища подняться на сцену. После дружеских объятий Джастин поблагодарил Крейга за концерт, подчеркнув, что прекрасно проводит время.

Пока Джастин Бибер развлекался на концерте, 25-летняя Селена Гомес веселилась с друзьями на яхте в Австралии. В начале марта стало известно, что пара устала от пристального внимания прессы и решила сделать небольшую паузу в отношениях.

baskinchamp Модель Баскин Чемпион