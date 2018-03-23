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    Культура

    Главный герой "Сватов" перенес инсульт и находится в критическом положении

    (обновлено: )168108
    По информации СМИ, вследствие перенесенного инсульта у артиста нарушилась речь и онемело лицо, а сейчас выяснилось, что ему сделали экстренную операцию.
    Актер Фёдор Добронравов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. СМИ сообщили последнюю информацию о здоровье звезды сериала "Сваты" Федоре Добронравове. Вследствие перенесенного инсульта у артиста нарушилась речь и онемело лицо, а сейчас выяснилось, что ему сделали экстренную операцию, сообщает "Пятый канал".

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    Сейчас жизни популярного комедийного актера ничего не угрожает, впереди его ждет длительный курс восстановления.

    О том, что Федора Добронравова госпитализовали стало известно 18 марта. Известно, что плохо ему стало еще накануне. Актер почувствовал, что у него стала ухудшаться речь, и появились признаки онемения. Прибывшие врачи скорой помощи госпитализировали его в одну из подмосковных больниц.

    После ночи под наблюдением медиков, Добронравова отпустили от он уехал в Москву. Но симптомы снова повторились и потребовалась срочная госпитализация уже в столичную больницу.

    Ранее сообщалось, что Федор Добронравов находится в больнице.

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