Главный герой "Сватов" перенес инсульт и находится в критическом положении

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. СМИ сообщили последнюю информацию о здоровье звезды сериала "Сваты" Федоре Добронравове. Вследствие перенесенного инсульта у артиста нарушилась речь и онемело лицо, а сейчас выяснилось, что ему сделали экстренную операцию, сообщает "Пятый канал".

Сейчас жизни популярного комедийного актера ничего не угрожает, впереди его ждет длительный курс восстановления.

О том, что Федора Добронравова госпитализовали стало известно 18 марта. Известно, что плохо ему стало еще накануне. Актер почувствовал, что у него стала ухудшаться речь, и появились признаки онемения. Прибывшие врачи скорой помощи госпитализировали его в одну из подмосковных больниц.

После ночи под наблюдением медиков, Добронравова отпустили от он уехал в Москву. Но симптомы снова повторились и потребовалась срочная госпитализация уже в столичную больницу.

Ранее сообщалось, что Федор Добронравов находится в больнице.