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    Любовь Успенская устроила потасовку на борту самолета - СМИ

    (обновлено: )40181
    Как сообщается, причиной скандала стал отказ бортпроводницы разрешить Успенской взять в салон свою собаку. Во время полета животные должны находиться в переносках. Однако, певица проигнорировала требования экипажа и оттолкнула стюардессу.
    Певица Любовь Успенская
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Певицу Любовь Успенскую сняли с рейса Москва–Омск из-за потасовки, которую она устроила в салоне самолета.

    По данным СМИ, причиной скандала стал отказ бортпроводницы разрешить Успенской взять в салон свою собаку.

    Как отмечается, во время полета животные должны находиться в переносках. Однако, певица проигнорировала требования экипажа и оттолкнула стюардессу.

    В результате инцидента сотрудники правоохранительных органов, вывели Успенскую из самолета.

    Напомним, в январе актера Кита Харингтона, исполняющего одну из главных ролей в популярном телесериале, выставили из бара в Нью-Йорке, куда звезда явилась в нетрезвом состоянии.

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