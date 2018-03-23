Любовь Успенская устроила потасовку на борту самолета - СМИ

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Певицу Любовь Успенскую сняли с рейса Москва–Омск из-за потасовки, которую она устроила в салоне самолета.

По данным СМИ, причиной скандала стал отказ бортпроводницы разрешить Успенской взять в салон свою собаку.

Как отмечается, во время полета животные должны находиться в переносках. Однако, певица проигнорировала требования экипажа и оттолкнула стюардессу.

В результате инцидента сотрудники правоохранительных органов, вывели Успенскую из самолета.

Напомним, в январе актера Кита Харингтона, исполняющего одну из главных ролей в популярном телесериале, выставили из бара в Нью-Йорке, куда звезда явилась в нетрезвом состоянии.