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    Культура

    Знаменитая певица отменяет концерты из-за проблем со слухом

    (обновлено: )212
    Последние полтора года Селин Дион страдает из-за проблем со средним ухом. Теперь всемирно известной певице необходимо перенести "минимальную инвазивную хирургическую процедуру", из-за чего отменены ее выступления.
    Селин Дион в память жертв терактов исполнила композицию Эдит Пиаф Hymne A L'amour (Гимн любви).
    REUTERS Mario Anzuoni

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Концерты канадской певицы Селин Дион в американском Лас-Вегасе (штат Невада, США) отменены из-за болезни, сказывающейся на возможности петь, сообщается на официальной странице певицы в Facebook.

    Селин Дион спародировала Шер и Рианну
    Канал The Tonight Show Starring Jimmy Fallon на Youtube
    Селин Дион спародировала Рианну и станцевала тверк

    "С сожалением мы сообщаем, что выступления Селин на концертной площадке Colosseum at Caesars Palace, запланированные на период с 27 марта по 18 апреля, отменены", — говорится в сообщении. Певица испытывает проблемы со средним ухом, из-за чего ей "чрезвычайно трудно петь".

    Отмечается, что певица страдает от недуга уже 12-18 месяцев, но ранее его удавалось "успешно лечить".

    В последнее время лекарства перестали помогать. Теперь Селин Дион необходимо перенести "минимальную инвазивную хирургическую процедуру".

    "Мне не очень везет в последнее время. Я с нетерпением ожидала того, что снова буду делать шоу, и это случилось. Я просто не могу поверить в это", — заявила Селин Дион.

    Ранее сообщалось, что исполнительница входит в десятку самых высокооплачиваемых певиц мира.

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