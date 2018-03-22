Знаменитая певица отменяет концерты из-за проблем со слухом

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Концерты канадской певицы Селин Дион в американском Лас-Вегасе (штат Невада, США) отменены из-за болезни, сказывающейся на возможности петь, сообщается на официальной странице певицы в Facebook.

"С сожалением мы сообщаем, что выступления Селин на концертной площадке Colosseum at Caesars Palace, запланированные на период с 27 марта по 18 апреля, отменены", — говорится в сообщении. Певица испытывает проблемы со средним ухом, из-за чего ей "чрезвычайно трудно петь".

Отмечается, что певица страдает от недуга уже 12-18 месяцев, но ранее его удавалось "успешно лечить".

В последнее время лекарства перестали помогать. Теперь Селин Дион необходимо перенести "минимальную инвазивную хирургическую процедуру".

"Мне не очень везет в последнее время. Я с нетерпением ожидала того, что снова буду делать шоу, и это случилось. Я просто не могу поверить в это", — заявила Селин Дион.

Ранее сообщалось, что исполнительница входит в десятку самых высокооплачиваемых певиц мира.