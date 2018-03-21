Трудно дышать и трудно ходить. Пугачева о своем здоровье

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Знаменитая артистка Алла Пугачева рассказала о состоянии своего здоровья после голосования на президентских выборах в Звенигороде.

"Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей", — заявила Пугачева на своей странице в Instagram.

Всем своим критикам артистка пожелала счастья и долгих лет жизни.

"Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной. Больше я ничего комментировать не буду", — добавила Пугачева.

Также Пугачева напомнила всем злопыхателям, что в апреле ей будет уже 69 лет.

Ранее Пугачева показала свое лицо без макияжа пользователям Instagram.