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    Культура

    Трудно дышать и трудно ходить. Пугачева о своем здоровье

    (обновлено: )62812
    Как призналась Пугачева, она стареет и достаточно резко: "Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей".
    Певица Алла Пугачева
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Знаменитая артистка Алла Пугачева рассказала о состоянии своего здоровья после голосования на президентских выборах в Звенигороде.

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    "Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей", — заявила Пугачева на своей странице в Instagram.

    Всем своим критикам артистка пожелала счастья и долгих лет жизни. 

    "Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной. Больше я ничего комментировать не буду", — добавила Пугачева.

    Также Пугачева напомнила всем злопыхателям, что в апреле ей будет уже 69 лет.

    Ранее Пугачева показала свое лицо без макияжа пользователям Instagram.

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