Американские супермодели выложили в сеть пикантные фото купания топлес в океане

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Американские супермодели Кендалл Дженнер, Белла Хадид и Хейли Болвин были на совместном отдыхе. Звезды не постеснялись и искупались в океане в одних бикини.

Пикантные фото появились на Instagram-страницах моделей. Звездные подруги часто приходят на мероприятия вместе. Поэтому неудивительно, что роскошный отдых они провели в компании друг друга.

На снимке 22-летняя сестра Ким Кардашян – Кендалл – весело подпрыгивает в зеленых бикини, демонстрируя соблазнительные формы и идеальную талию. Белла Хадид, сняв белый верх купальника, тоже вбегает в океан с двумя подругами. Стройные девушки как будто убегают от камеры в воду.

"Мои люди", – лаконично написала Кендалл Дженнер.

Вероятно, отдых удался моделям, поскольку на снимках они стильно позируют и веселятся. И уже успели даже погрустить за пляжем.

"Проснувшись, не хватает этой чистокровной любви", – призналась Белла Хадид в соцсети.

bellahadid Мировые супермодели искупались топлес в океане

Миллионы поклонников полюбили пикантные фотографии моделей. Пользователи соцсети не смогли удержать восторга от идеальных форм звезд.

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