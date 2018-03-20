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    Культура

    Американские супермодели выложили в сеть пикантные фото купания топлес в океане

    (обновлено: )46812
    На снимке 22-летняя сестра Ким Кардашян – Кендалл – весело подпрыгивает в зеленых бикини, демонстрируя соблазнительные формы и идеальную талию. Белла Хадид, сняв белый верх купальника, тоже вбегает в океан с двумя подругами.
    Мировые супермодели искупались топлес в океане
    kendalljenner

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Американские супермодели Кендалл Дженнер, Белла Хадид и Хейли Болвин были на совместном отдыхе. Звезды не постеснялись и искупались в океане в одних бикини.

    Джиджи Хадид
    gigihadid
    Девчонка из Лос-Анджелеса, перевернувшая мир моды

    Пикантные фото появились на Instagram-страницах моделей. Звездные подруги часто приходят на мероприятия вместе. Поэтому неудивительно, что роскошный отдых они провели в компании друг друга.

    На снимке 22-летняя сестра Ким Кардашян – Кендалл – весело подпрыгивает в зеленых бикини, демонстрируя соблазнительные формы и идеальную талию. Белла Хадид, сняв белый верх купальника, тоже вбегает в океан с двумя подругами. Стройные девушки как будто убегают от камеры в воду.

    "Мои люди", – лаконично написала Кендалл Дженнер.

    Вероятно, отдых удался моделям, поскольку на снимках они стильно позируют и веселятся. И уже успели даже погрустить за пляжем.

    "Проснувшись, не хватает этой чистокровной любви", – призналась Белла Хадид в соцсети.

    bellahadid
    Мировые супермодели искупались топлес в океане

    Миллионы поклонников полюбили пикантные фотографии моделей. Пользователи соцсети не смогли удержать восторга от идеальных форм звезд.

    Ранее сообщалось, что "Ангелы" Victoria’s Secret приняли участие в съемке для календаря Solid & Striped Swim Team.

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