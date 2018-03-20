Муж самой крупной модели мира выложил в сеть ее пикантные фото

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Крупнейшая в мире американская модель plus-size Тесс Холлидей показала свои пикантные фото.

"Спасибо мужу за то, что дает мне силы делать горячие снимки. У него есть неизвестные фото", — подписала фотографии, сделанные на iPhone мужа Тесс.

Супруг звезды тоже поделился ее откровенными фото в соцсети. Тесс заявила, что подобные селфи помогают ей поднять собственную самооценку, тем более, после того, как страдала после родовой депрессией.

"Если расстроены, я очень рекомендую делать фото для себя или своего партнера в белье или полностью одетыми, как вам нравится!", — советует Тесс.

Звезда имеет 1.5 млн. фолловеров в Instagram и призывает себя любить такими, как есть.

Не все дизайнеры соглашаются одевать модель, многие из кутюрье ей отказывают.

tessholliday Крупнейшая в мире американская модель plus-size Тесс Холлидей

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