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    Культура

    Муж самой крупной модели мира выложил в сеть ее пикантные фото

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    По словам модели Тесс Холлидей подобные селфи помогают ей поднять собственную самооценку, тем более, после того, как она страдала после родовой депрессией.
    Крупнейшая в мире американская модель plus-size Тесс Холлидей
    nickhollidayco

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Крупнейшая в мире американская модель plus-size Тесс Холлидей показала свои пикантные фото.

    Джесика Гойкоэчея
    instagram.com/goicoechea22
    Горячая испанская модель завоевывает мир

    "Спасибо мужу за то, что дает мне силы делать горячие снимки. У него есть неизвестные фото", — подписала фотографии, сделанные на iPhone мужа Тесс.

    Супруг звезды тоже поделился ее откровенными фото в соцсети. Тесс заявила, что подобные селфи помогают ей поднять собственную самооценку, тем более, после того, как страдала после родовой депрессией.

    "Если расстроены, я очень рекомендую делать фото для себя или своего партнера в белье или полностью одетыми, как вам нравится!", — советует Тесс.

    Звезда имеет 1.5 млн. фолловеров в Instagram и призывает себя любить такими, как есть.

    Не все дизайнеры соглашаются одевать модель, многие из кутюрье ей отказывают.

    tessholliday
    Крупнейшая в мире американская модель plus-size Тесс Холлидей

    Ранее 22-летняя Деми Роуз поделилась новыми соблазнительными снимками в Instagram. На одном из фото она демонстрирует роскошное декольте в розовом бюстгальтере.

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