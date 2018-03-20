Актера Гаркалина выписали из больницы

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Актера Валерия Гаркалина выписали из больницы, сообщили РИА Новости в НИИ им. Склифосовского во вторник.

"Он выписан", — сказала собеседница агентства.

Народный артист России Валерий Гаркалин 27 февраля был госпитализирован в реанимацию НИИ им. Склифосовского в Москве в тяжелом состоянии. Как сообщила РИА Новости его дочь Ника, у 63-летнего артиста диагностировали воспаление легких.

Как отмечали СМИ, Гаркалину стало плохо во время гастролей спектакля "Страсть Аполлона", в котором он должен был сыграть главную роль.

Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня".

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