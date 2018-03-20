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    Культура

    Актера Гаркалина выписали из больницы

    (обновлено: )97
    Как сообщили во вторник в НИИ им. Склифосовского, советский и российский актер, народный артист России Валерий Гаркалин был выписали из больницы.
    Актер Валерий Гаркалин на премьере фильма Неуловимые в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Актера Валерия Гаркалина выписали из больницы, сообщили РИА Новости в НИИ им. Склифосовского во вторник.

    "Он выписан", — сказала собеседница агентства.

    Драка актера Гаркалина с соседом в центре Москвы. Видео
    Видеоканал Rus NewsTV на Youtube.com
    Драка актера Гаркалина с соседом попала в Интернет

    Народный артист России Валерий Гаркалин 27 февраля был госпитализирован в реанимацию НИИ им. Склифосовского в Москве в тяжелом состоянии. Как сообщила РИА Новости его дочь Ника, у 63-летнего артиста диагностировали воспаление легких.

    Как отмечали СМИ, Гаркалину стало плохо во время гастролей спектакля "Страсть Аполлона", в котором он должен был сыграть главную роль.

    Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня".

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