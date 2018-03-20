Макаревич продолжил дискуссию о "злобных дебилах"

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Знаменитый российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич прокомментировал шумиху, поднятую в соцсетях вокруг его высказывания о влиянии государственной пропаганды га рядовых россиян.

Ранее Макаревич написал в Facebook, рассказывая о поездке в США, что до этого несколько лет не был в Америке, и в этот раз его "впервые поразило — насколько они спокойнее, веселее и добрее нас". По его словам, "это не они стали лучше — они не стали лучше". Музыкант заявил, что с россиянами "происходит что-то ужасное". Далее в ответ на комментарий пользователя о "госпропаганде в современной России" Макаревич написал: "Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то 25-й кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов".

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"Я, оказывается, "назвал россиян злобными дебилами"! Меня осуждают! Отец русской демократии Милонов, титаны рока Скляр и Лоза! И прочие оскорбленные представители русского народа. А только зря они это — не говорил я такого. А написал я в каком-то комментарии дословно следующее (речь шла о телевидении): "МНЕ КАЖЕТСЯ, ГОСПРОПАГАНДА ИЗОБРЕЛА КАКОЙ-ТО ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ КАДР, ПРЕВРАЩАЮЩИЙ ЛЮДЕЙ В ЗЛОБНЫХ ДЕБИЛОВ". Есть разница, нет? Хотя судя по поднявшейся волне г*вна — работает этот двадцать пятый кадр, работает", — написал Макаревич у себя в Facebook.

Facebook Андрея Макаревича Комментария Андрея Макаревича

Ранее своим мнением о высказывании Макаревича поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.