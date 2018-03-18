Добронравов попал в больницу

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Известный российский актер Федор Добронравов находится в больнице, рассказала РИА Новости его агент Ирина Сойкина.

"Федор сейчас в больнице. Никаких подробностей рассказать не могу, но уже ничего страшного", — рассказала агент.

Народный артист России Федор Добронравов снимался в фильмах "Ликвидация", "День радио", украинском сериале сваты "Сваты" и других. Актер также известен своими театральными работами.

Напомним, Добронравов был внесен в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.