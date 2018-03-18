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    Добронравов попал в больницу

    (обновлено: )130
    Как сообщила агент российского актера Ирина Сойкина, в настоящее время состояние Федора Добронравова не вызывает опасений, однако он по-прежнему находится в больнице.
    Актер Федор Добронравов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Известный российский актер Федор Добронравов находится в больнице, рассказала РИА Новости его агент Ирина Сойкина.

    "Федор сейчас в больнице. Никаких подробностей рассказать не могу, но уже ничего страшного", — рассказала агент.

    Народный артист России Федор Добронравов снимался в фильмах "Ликвидация", "День радио", украинском сериале сваты "Сваты" и других. Актер также известен своими театральными работами.

    Напомним, Добронравов был внесен в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

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