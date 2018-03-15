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    Культура

    Путин пришел проститься с Олегом Табаковым

    (обновлено: )36050
    Президент РФ Владимир Путин, поклонившись великому артисту, подошел к вдове Табакова Марине Зудиной. Путин присел рядом с ней и некоторое время с ней поговорил.
    Прощание с актером Олегом Табаковым
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ. 15 мар — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин пришел проститься с народным артистом СССР, художественным руководителем МХТ имени Чехова Олегом Табаковым, скончавшимся в понедельник на 83-году жизни.

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    Церемония прощания проходит в четверг на исторической сцене МХТ имени Чехова в Москве. Глава государства возложил бордовые розы к гробу покойного, а затем подошел к родным Табакова и выразил им соболезнование.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ Владимир Путин

    Президент, поклонившись великому артисту, подошел к вдове Табакова Марине Зудиной. Путин присел рядом с ней и некоторое время с ней поговорил.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ Владимир Путин

    С самого утра почитатели таланта Табакова, его друзья, деятели культуры, представители власти приходят в театр, чтоб почтить память великого артиста. Церемония прощания, как ожидается, продлится до 14.00, похоронят Табакова на Новодевичьем кладбище в Москве.

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