Супермодель удивила откровенным фото в ванной

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Всемирно известная британская супермодель и актриса Кара Делевинь выложила в своем аккаунте в Instagram снимок эротической фотосессии.

Модель предстала полностью обнаженной в ванной.

caradelevingne Кара Делевинь

Фотография набрала более 2,1 миллиона лайков.

Отметим, что на аккаунт модели подписано более 41 миллиона человек.

Ране мы рассказывали о 21-летней модели Анне де Паула из Бразилии. Она — восходящая звезда модельного бизнеса. О девушке мигом заговорили все мировые СМИ после провокационной фотосессии для журнала Sports Illustrated.