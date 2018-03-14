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    Культура

    Супермодель удивила откровенным фото в ванной

    (обновлено: )27713
    Скандальная супермодель Кара Делевинь, которая любит обнажаться, порадовала своих поклонников новой откровенной фотографией.
    Кара Делевинь
    caradelevingne

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Всемирно известная британская супермодель и актриса Кара Делевинь выложила в своем аккаунте в Instagram снимок эротической фотосессии.

    Модель предстала полностью обнаженной в ванной.

    caradelevingne
    Кара Делевинь

    Фотография набрала более 2,1 миллиона лайков. 

    Отметим, что на аккаунт модели подписано более 41 миллиона человек.

    Ране мы рассказывали о 21-летней модели Анне де Паула из Бразилии. Она  — восходящая звезда модельного бизнеса. О девушке мигом заговорили все мировые СМИ после провокационной фотосессии для журнала Sports Illustrated. 

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