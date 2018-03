Известную американскую певицу обвинили в плагиате и требуют $300 млн

ANGELA WEISS / AFP

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина.

Известную американскую певицу Майли Сайрус обвинил в плагиате ямайский музыкант Майкл Мэй, пишет NME.

Он заявил, что ее песня We Can't Stop очень похожа на песню We Run Things, выпущенную им в 1988 году.

Сообщается, что артист уже подал соответствующий иск в суд США и требует компенсацию в размере 300 миллионов долларов.

По словам Мэй, его песню любят поклонники регги во всем мире.

Сама Майли Сайрус пока никак не прокомментировала данное заявление.

