наверх
14.03.201815:34
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    Культура

    Известную американскую певицу обвинили в плагиате и требуют $300 млн

    (обновлено: )11820
    Ямайский артист уже подал соответствующий иск в суд США и требует компенсацию в размере 300 миллионов долларов.
    Майли Сайрус
    ANGELA WEISS / AFP

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. 

    Лип-арт от вижазистки Влады Хэггерти из Киева
    instagram.com/vladamua
    Лип-арт и плагиат. Украинская визажистка судится с сестрой Ким Кардашьян
    Известную американскую певицу Майли Сайрус обвинил в плагиате ямайский музыкант Майкл Мэй, пишет NME.

    Он заявил, что ее песня We Can't Stop очень похожа на песню We Run Things, выпущенную им в 1988 году. 

    Сообщается, что артист уже подал соответствующий иск в суд США  и требует компенсацию в размере 300 миллионов долларов.

    По словам Мэй, его песню любят поклонники регги во всем мире.

    Сама Майли Сайрус пока никак не прокомментировала данное заявление.

    Ранее известный украинский писатель и переводчик Юрий Винничук заявил, что российский и украинский писатель Михаил Булгаков использовал в своих произведениях образы, позаимствованные из других книг мировых авторов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Флаг США
    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме
    Украинская лыжница Оксана Шишкова
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Газовое хранилище. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом