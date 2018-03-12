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    Хью Грант стал отцом пятого ребенка в 57 лет

    (обновлено: )6910
    Как рассказала бывшая жена актера Элизабет Херли, Хью Грант стал отцом в пятый раз. Рождение ребенка произошло на минувшей неделе. Других подробностей не сообщалось.
    Хью Грант и Анна Эберштейн
    Justin TALLIS/AFP

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. У 57-летнего британского актера Хью Гранта появился пятый ребенок от 35-летней возлюбленной Анны Эберштейн. Об этом сообщила бывшая жена актера Элизабет Херли в эфире шоу Watch What Happens Live with Andy Cohen.

    "На прошлой неделе Хью стал отцом в пятый раз. И это после 50 лет! Он прекрасный отец. Дети превратили его из очень несчастного человека в умеренно несчастного", – сказала она.

    Напомним, актер Эммануил Виторган в третий раз стал отцом в 78 лет.

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