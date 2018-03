Хью Грант стал отцом пятого ребенка в 57 лет

Justin TALLIS/AFP

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. У 57-летнего британского актера Хью Гранта появился пятый ребенок от 35-летней возлюбленной Анны Эберштейн. Об этом сообщила бывшая жена актера Элизабет Херли в эфире шоу Watch What Happens Live with Andy Cohen.

"На прошлой неделе Хью стал отцом в пятый раз. И это после 50 лет! Он прекрасный отец. Дети превратили его из очень несчастного человека в умеренно несчастного", – сказала она.

Напомним, актер Эммануил Виторган в третий раз стал отцом в 78 лет.