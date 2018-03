Победитель Евровидения вновь представит Норвегию на конкурсе

Александр Рыбак представлял Норвегию на Евровидении в 2009 году, которое прошло в Москве. Певец тогда победил со своей песней "Сказка". В этот раз он исполнит песню That's How You Write A Song.