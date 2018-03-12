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    Победитель Евровидения вновь представит Норвегию на конкурсе

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    Александр Рыбак представлял Норвегию на Евровидении в 2009 году, которое прошло в Москве. Певец тогда победил со своей песней "Сказка". В этот раз он исполнит песню That's How You Write A Song.
    Певец Александр Рыбак. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина, Людмила Божко. Певец и композитор Александр Рыбак одержал победу в финале национального отборочного тура с песней That's How You Write A Song и снова представит Норвегию на конкурсе Евровидение-2018 в Лиссабоне.

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    Рыбак уже представлял Норвегию на Евровидении в 2009 году, которое прошло в Москве. Певец одержал тогда победу со своей песней "Сказка".

    После завершения конкурса журналист NRK спросила артиста, сможет ли он повторить успех в Лиссабоне. 

    "Я знаю, что будет сложно. Шанс, что артист может победить за свою страну дважды, маленький. Это смог сделать только Джонни Логан (ирландский певец — Ред.), у него день рождения в тот же день, что и у меня. Я постараюсь, чтобы Норвегия гордилась мною", — ответил Рыбак.

    Александр Рыбак родился 13 мая 1986 года в Белоруссии. Вырос в Норвегии, куда он переехал вместе с родителями, когда ему было пять лет.

    Международный конкурс Евровидения этого года пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая. Украину на нем представит молодой певец Константин Бочаров, который выступает под сценическим псевдонимом Melovin, он исполнит песню Under the Ladder ("Под лестницей").

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