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    Культура

    В Днепропетровской области установили новый бюст Шевченко

    (обновлено: )4010
    Впервые бюст Шевченко установили в Криничках в начале 90-х годов. В последние годы он начал разрушаться, и на замену старому бетонному бюсту изготовили новый гранитный.
    Бюст Тараса Шевченко в поселке Кринички Днепропетровской области
    adm.dp.gov.ua

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Бюст выдающегося украинского поэта Тараса Шевченко установили в поселке Кринички Днепропетровской области. Событие посвятили 204-летию со дня рождения Великого Кобзаря, сообщает пресс-служба в среду пресс-служба ОГА.

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    РИА Новости Украина Алла Дунина
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    "Тарас Шевченко – символ и душа нашего народа. Он без преувеличения был и остается национальным гением. Культурное наследие нашего народа необходимо беречь, чтобы передать его следующим поколениям", — заявил первый заместитель председателя ДОГА Олег Кужман.

    Впервые бюст Шевченко установили в Криничках в начале 90-х годов. В последние годы он потрескался и начал разрушаться. На замену старому бетонному бюсту изготовили новый гранитный. Его автор – известный скульптор, народный художник Украины Владимир Небоженко.

    "Новый бюст Шевченко в Криничках – крепкий, способный стоять столетиями. Я с радостью его создавал, хотелось как можно быстрее заменить старый, разрушенный. Всего за всю жизнь я изготовил около 10 памятников Кобзарю, один из них — в Днепре, возле театра его имени", — заявил Небоженко.

    adm.dp.gov.ua
    Бюст Тараса Шевченко в поселке Кринички Днепропетровской области

    Напомним, 9 марта в Украине и мире отмечают 204 года со дня рождения Тараса Шевченко — украинского поэта, писателя, художника, общественного и политического деятеля.

    В конце февраля неизвестные снесли бюст Тараса Шевченко, установленный в центре города.

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