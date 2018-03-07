В Днепропетровской области установили новый бюст Шевченко

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Бюст выдающегося украинского поэта Тараса Шевченко установили в поселке Кринички Днепропетровской области. Событие посвятили 204-летию со дня рождения Великого Кобзаря, сообщает пресс-служба в среду пресс-служба ОГА.

"Тарас Шевченко – символ и душа нашего народа. Он без преувеличения был и остается национальным гением. Культурное наследие нашего народа необходимо беречь, чтобы передать его следующим поколениям", — заявил первый заместитель председателя ДОГА Олег Кужман.

Впервые бюст Шевченко установили в Криничках в начале 90-х годов. В последние годы он потрескался и начал разрушаться. На замену старому бетонному бюсту изготовили новый гранитный. Его автор – известный скульптор, народный художник Украины Владимир Небоженко.

"Новый бюст Шевченко в Криничках – крепкий, способный стоять столетиями. Я с радостью его создавал, хотелось как можно быстрее заменить старый, разрушенный. Всего за всю жизнь я изготовил около 10 памятников Кобзарю, один из них — в Днепре, возле театра его имени", — заявил Небоженко.

adm.dp.gov.ua Бюст Тараса Шевченко в поселке Кринички Днепропетровской области

Напомним, 9 марта в Украине и мире отмечают 204 года со дня рождения Тараса Шевченко — украинского поэта, писателя, художника, общественного и политического деятеля.

В конце февраля неизвестные снесли бюст Тараса Шевченко, установленный в центре города.