Топ-модель 90-х застукали без макияжа

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Папарацци запечатлели американскую супермодель, ведущую MTV и актрису Синди Кроуфорд без макияжа. Снимки появились на Сelebzz.com.

Фотографы засняли топ-модель 90-х, которой в феврале исполнилось 52 года, когда она направлялась к своему автомобилю после занятий йогой в Малибу (США).

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Даже учитывая возраст, Кроуфорд в очередной раз доказала, что по праву заслуживает звание одной из самых красивых женщин планеты.

celebzz.com Синди Кроуфорд

Кроуфорд с конца 1980-х по 1990 годы находилась в числе самых популярных супермоделей, постоянно появлялась на обложках журналов, на подиуме и была лицом модных компаний. Она стала первой супермоделью, которая позировала обнаженной для журнала Playboy. Кроуфорд появлялась на обложках свыше 600 журналов во всем мире, включая такие журналы, как Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, ELLE, Cosmopolitan и Allure.

Ранее Кроуфорд взорвала соцсети фотографией, на которой она стоит на пляже, демонстрируя идеальное тело.