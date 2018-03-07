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    Культура

    "Черный список" Украины: опасными признаны Долина, Буйнов и Фрейндлих

    (обновлено: )33816
    По мнению СБУ, угрозу национальной безопасности Украины создают Александр Миньков (Александр Маршал), Алексей Долматов (Guf), Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина, а также актеры Александр Баширов и Алиса Фрейндлих.
    Лариса Долина. Архивное фото
    Фото с сайта larisadolina.com

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Министерство культуры Украины на основании обращения СБУ дополнило "черный список" угрожающих нацбезопасности лиц еще семью фамилиями. Соответствующий приказ Минкультуры №184 от вторника, 6 марта, был опубликован на сайте ведомства.

    Таким образом, по мнению СБУ, угрозу национальной безопасности Украины создают Александр Миньков (Александр Маршал), Алексей Долматов (Guf), Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина, а также актеры Александр Баширов и Алиса Фрейндлих.

    Смотрите также: "Коридор позора" для Билык. Как встретили певицу во Львове

    Отметим, что на данный момент в список внесен 131 человек.

    Напомним, 6 марта националисты блокировали концерт украинской певицы Ирины Билык во Львове из-за того, что артистка не признала Россию "агрессором".

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